L’Inter su Giacomo Raspadori, c’è il prezzo: De Laurentiis non vuole cedere

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’Inter è determinata a rinforzarsi in vista della prossima stagione e ha messo nel mirino anche Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli. Tuttavia, nonostante abbia già fissato un prezzo, Aurelio De Laurentiis non sarebbe propenso a cederlo.

Raspadori come vice Lautaro

“Sui taccuini di Marotta e Ausilio ci sono già i nomi di Raspadori e Gudmundsson. Al di là del valore dei cartellini (più vicino ai 40 che ai 30 milioni), per il primo il grande ostacolo è De Laurentiis, storicamente poco propenso a cedere ad una concorrente un proprio giocatore. E l’Inter gli ha appena “soffiato” Zielinski…”, si legge.

Poi ancora: “Ad ogni modo, l’Inter ha pensato a Raspadori perché può essere l’ideale vice di Lautaro, grazie alla sua capacità di giocare da prima come da seconda punta, al fianco di un altro centravanti. E con i suoi 24 anni rappresenta anche un investimento per il futuro”.

“Per mettere a segno il suo colpaccio, l’Inter dovrà puntare innanzitutto sulla preferenza dei due giocatori. Raspadori sta vivendo una stagione complicata, Gudmundsson è a caccia di un balzo in avanti in carriera. Più impegnativo, per Marotta e Ausilio, sarà raccogliere le risorse per smuovere le resistenze di Napoli e Genoa. Per un investimento che si avvicini ai 40 milioni, occorrerà vendere. Uno dei sacrificati potrebbe essere Dumfries”, conclude il quotidiano.