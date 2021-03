L’Isola Dei Famosi: Andrea Cerioli sbarcherà sull’isola? Parla la fidanzata Arianna Cirrincione

E’ da un po’ di tempo che si vocifera di una presunta partecipazione dell’ex tronista e ormai tentatore, Andrea Cerioli all’Isola Dei Famosi. C’è chi dice che molto probabilmente sarà presentato nella prossima puntata e chi invece crede che sia solo una ”riserva” per quando qualche concorrente non vorrà più parteciparvi. Per ora non ci è dato sapere di più né quale sia la verità dei fatti.

La fidanzata, nel frattempo, Arianna Cirrincione, conosciuta qualche tempo fa a Uomini e Donne, ha deciso di rilasciare un’intervista per Novella 2000, durante la quale ha parlato della sua relazione e dei suoi progetti future, dando notizie ai fan molto gradite.

L’INTERVISTA DI ARIANNA CIRRINCIONE: IL FUTURO CON ANDREA CERIOLI – Innanzitutto le è stato chiesto chi tra i due fosse il più ordinato e lei ha risposto prontamente se stessa, dichiarando: “Io sono fissata per l’ordine…Lui è un po’ superficiale in questo senso…Per esempio io la mattina metto sempre in ordine i divani, mentre lui appena arriva me li disfa…”.

Le è stato inoltre chiesto semmai volessero sposarsi in un futuro, ma lei ha prontamente dichiarato: “Vogliamo prima fare un figlio, questa è la nostra priorità…Per il matrimonio ci sarà tempo…”. Insomma l’impegno c’è, ma sembra che la priorità attualmente sia la famiglia, mentre il matrimonio potrà anche attendere.

Inoltre Arianna Cirrincione ha parlato dei fan che li fanno sentire sempre molto bene: “Ci seguono dai tempi di Uomini e Donne…Il pubblico è molto legato a noi…”. Ricordiamo che i due si sono conosciuti proprio a Uomini e Donne e Andrea ha fatto durare ben poco il suo percorso, poiché è stato sin da subito molto coinvolto da Arianna. Attualmente sono una delle coppie più seguite sui social.