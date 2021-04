Live Non è la D’Urso: Giulio Pretelli e Alessia Pellegrino parlano della gravidanza

Giulio Pretelli e Alessia Pellegrino sono insieme da diverso tempo. In un’intervista rilasciata a Barbara D’Urso a ”Live Non è La D’Urso” i due ragazzi hanno parlato della gravidanza di lei, della conoscenza del fratello Pierpaolo e il modo buffo in cui sua madre ha saputo del bimbo in attesa.

LA GRAVIDANZA DI ALESSIA PELLEGRINO – Giulio Pretelli e Alessia Pellegrino, ospiti a ”Live Non è La D’Urso”, hanno raccontato il periodo felice che stanno vivendo. La diciannovenne infatti è incinta. Molto presto diventeranno genitori. Hanno poi confessato: “Sono incinta al quarto mese. Ancora non si sa se sia femmina o maschio. Lo scoprirò alla prossima visita”.

Giulio Pretelli ha spiegato che gli piacerebbe avere una femminuccia, e che vorrebbe chiamarla Sophie. Nel caso in cui fosse un maschio, non hanno ancora scelto il nome. Per ora però non sanno ancora il sesso del futuro nascituro. Hanno poi parlato della loro relazione.

GIULIO PRETELLI E ALESSIA PELLEGRINO PARLANO DELLA LORO RELAZIONE – I due giovani sono fidanzati da 6 mesi. Lo scorso settembre si sono ufficialmente fidanzati. Alessia Pellegrino ha dichiarato: “Ci siamo fidanzati a settembre, sei mesi fa. È arrivato questo dono e lo abbiamo accettato con tanto amore. Il nostro è un amore grande”.

Giulio Pretelli ha ironizzato su quante cose fossero accadute nell’arco di soli sei mesi: “Pensa a me Barbara, che sono entrato a settembre, sono uscito a marzo e ho trovato questa situazione qui, sembravano passati sei anni non sei mesi”.

LA CONFESSIONE DELLA GRAVIDANZA AI GENITORI – Giulio Pretelli ha confessato di essere papà al Grande Fratello Vip. Avrebbe infatti richiesto una telefonata privata con il fratello Pierpaolo Pretelli, ma gli autori gli hanno concesso di dire la notizia solo entrando nella casa. Infine ha spiegato come lo ha comunicato ai genitori:

“Ho portato Alessia a conoscere mamma e papà a Capodanno. Lei era incinta, ma non sapevamo nulla neanche noi. Noi lo abbiamo scoperto il 5 gennaio, quindi era già passato Capodanno. Abbiamo prima fatto una chiacchierata con mia zia che è una dottoressa, poi abbiamo deciso di dirlo a mamma. Glielo abbiamo detto per telefono”. Per quanto riguarda la mamma di Alessio Pellegrino, lei stessa ha confessato: “Mia madre lo ha scoperto tramite una diretta su Instagram, perché c’era il test”. Insomma un modo davvero bizzarro.