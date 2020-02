Live – Non è la D’Urso, il fidanzato di Antonella Elia si scaglia contro la produzione

Il fidanzato di Antonella Elia sottoposto alla macchina della verità: le cose non vanno come previsto.

Ieri sera è andato in onda il consueto appuntamento con Live – Non è la D’Urso, talk show condotto da Barbara D’Urso. La puntata di ieri è stata molto difficile per la conduttrice, non solo per il caso Morgan – Bugo ma anche per la presenza di Pietro delle Piane, fidanzato di Antonella Elia.

IL CASO DI SANREMO INFIAMMA IL PROGRAMMA – La presenza di Morgan ha fatto sicuramente alzare gli ascolti, dopo la squalifica da Sanremo 2020. Il cantautore ha rivelato la sua verità sul presunto comportamento del collega Bugo, il quale nel pomeriggio era stato ospite a Domenica In, speciale Sanremo, condotto da Mara Venier. Una vera e propria spaccatura quella dei due cantanti. A quanto pare tra i due non finirà facilmente e il rischio di denuncia e varie querele è veramente alto.

IL FIDANZATO DI ANTONELLA ELIA CONTRO LA PRODUZIONE – Come se non bastasse, oltre al solito turbolento Morgan, il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, si è scagliato contro la produzione dopo essersi sottoposto alla macchina della verità; ma andiamo per gradi.

Tutto è iniziato quando Delle Piane è stato paparazzato con la sua ex, Fiore Argento, all’insaputa della Elia chiusa nella casa del Grande Fratello Vip. Barbara D’Urso ha invitato Pietro per sottoporsi alla famosa macchina della verità direttamente dall’Alabama, ma le cose sono precipitate vertiginosamente. L’esito della macchina è stato totalmente negativo facendo così passare Pietro Delle Piane per bugiardo. Secondo la macchina, quindi, l’uomo avrebbe tradito Antonella Elia! Fomentato, poi, dalle critiche di Karina Cascella e Roberto Alessi, Pietro ha perso le staffe e ha accusato la produzione di aver sabotato il suo test per metterlo contro Antonella Elia.

BARBARA D’URSO CONTRO PIETRO DELLE PIANE – La padrona di casa, però, presa dalla difficile puntata, ha perso le staffe e ha richiamato pesantemente Pietro e ha dichiarato di non avere nulla che fare con la produzione del GFVip. Successivamente Pietro Delle Piane è stato cacciato dallo studio. Cosa accadrà nella puntata del Grande Fratello Vip? Alfonso Signorini farà vedere il video ad Antonella Elia?