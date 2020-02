Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi ha tradito Claudia Dionigi? La risposta di lei

La storia d’amore tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi procede a gonfie vele contro ogni pronostico. Tuttavia, spesso qualcuno tende a mandare alle varie pagina di gossip alcune segnalazioni sull’ex tronista pugliese, successivamente sempre smentite.

DEIANIRA MARZANO PUBBLICA UNA SEGNALAZIONE – La nota esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato in queste ore una nuova segnalazione riguardo ad un presunto tradimento di Lorenzo ai danni della sua Claudia. I due vivono a Latina insieme e in molti credono che quando il ragazzo è in giro per l’Italia, non sia proprio fedele. Questa volta Deianira, non sicura della veridicità della segnalazione, ha espresso il suo dubbio in merito.

CLAUDIA RISPONDE INASPETTATAMENTE ALLA SEGNALAZIONE – Tuttavia, Claudia Dionigi ha risposto alla segnalazione smentendo ogni voce di corridoio. La ragazza, tramite Ig Stories, è stata molto chiara e diretta: “Se pensate che replicherò a tutte le cattiverie che sto leggendo vi sbagliate… Chi mi conosce sa che non amo fare gossip soprattutto su cose veramente infondate… Per me è follia pura e vi dico mi dispiace per voi che perdete anche tempo a credere a tutto ciò e a creare pagine. Godetevi la domenica dai”.