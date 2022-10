Lokonga offerto alla Juventus in scambio

La Juventus avrebbe ricevuto un’offerta di scambio per Manuel Locatelli che includerebbe il cartellino di Lokonga. Subito rifiutata

Albert Sambi Lokonga, talento belga classe ’99 che un solo anno fa l’Arsenal ha prelevato dall’Anderlecht, si sarebbe potuto trasferire in bianconero. La Juventus si sarebbe ritrovata un’offerta per Manuel Locatelli, che includeva il cartellino del centrocampista belga più un conguaglio economico.

Inutile dire che la Juventus ha rifiutato, con il calciatore azzurro ritenuto fin troppo importante per il progetto bianconero. La Juventus vorrebbe trattenere l’ex Milan il più possibile, considerandolo uno dei possibili pilastri della Juventus che verrà.

Lokonga vicino anche alla Roma

In estate anche la Roma avrebbe sondato Lokonga, salvo poi buttarsi su Mady Camara. Il centrocampista avrebbe sostituito Wijnaldum, ma alla fine la Roma ha optato per Camara. Lokonga può definirsi come un centrocampista abbastanza difensivo. Spicca per tecnica, ma non per fisico: è abbastanza longilineo nonostante non sia troppo alto.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Anderlecht si è trasferito all’Arsenal nel 2021 per 17.5 milioni di euro. Gli inglesi sembrano volersi privare del suo cartellino o, almeno, provare a darlo in prestito per farlo crescere. Al suo arrivo all’Arsenal sembrava essere pronto a tutto: “È un trasferimento importante perché ho giocato per l’Anderlecht per 10 anni, quindi sarà il mio primo grande trasferimento in un altro paese. È un grande passo, ma mi sento fiducioso perché dobbiamo esserlo. Nel mondo del calcio bisogna avere fiducia in se stessi, ma io voglio giocare in questo campionato e non vedo l’ora di iniziare”. Una sola stagione dopo, sembra possa andare però via, con una sola presenza in Premier League quest’anno.