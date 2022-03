LOL – Chi ride è fuori 2, quanto hanno guadagnato Fedez e tutti i concorrenti?

La seconda edizione di “LOL – Chi ride è fuori”, ormai noto show condotto da Fedez sulla piattaforma Amazon Prime Video, con la pubblicazione delle ultime due puntate giovedì scorso è già in archivio. Anche quest’anno gli episodi sono stati rilasciati in due giovedì: quattro il 24 febbraio e gli ultimi due il 3 marzo.

Quest’anno, al posto di Mara Maionchi, alla co-conduzione c’era Frank Matano, che aveva partecipato alla prima edizione da concorrente. Inoltre, come novità, ha partecipato anche Lillo come ospite speciale per cercare di far ridere i concorrenti grazie alle sue esilaranti gag.

Ad alzare il trofeo di quest’anno è stato Maccio Capatonda che ha avuto la meglio al tempo supplementare contro Virginia Raffaele. I 100 mila euro di premio sono stati destinati da Maccio al WWF. Gli altri concorrenti che hanno preso parte alla gara sono il Mago Forest, Diana del Bufalo, Maria Di Biase, Corrado Guzzanti, Tess Masazza, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli e Max Angioni.

La rivista Novella 2000 ha rivelato quali sono stati i cachet sia dei comici che dei conduttori. Sebbene si tratti solo di indiscrezioni provenienti da fonti autorevoli, si può pensare che siano abbastanza attendibili nonostante si tratti di dati che non vengono pubblicati ufficialmente da Amazon. L’unico dato non riportato è quello del compenso percepito da Lillo.

A guadagnare di più sarebbe stato anche quest’anno Fedez che si porta a casa 100 mila euro. Il secondo compenso più alto va invece a Frank Matano che ha fatto da spalla al noto rapper con 70 mila euro. Ben più incerto è il compenso dato agli altri concorrenti: Virginia Raffaele, Maccio Capatonda e il Mago Forest avrebbero percepito 10 mila euro contro gli 8 mila di Diana Del Bufalo e i 5 mila degli altri concorrenti.