Lorella Cuccarini, la figlia: “Non ho mai amato le etichette”. Le dichiarazioni sulla sua vita privata

Non c’è da stupirsi se ai giovani del giorno d’oggi non piace più porre limiti ai propri orientamenti affettivi e sessuali. E’ quanto accaduto recentemente anche a Chiara Capitta, figlia secondogenita di Lorella Cuccarini e Silvio Capitta.

La ragazza, infatti, è stata bombardata sui social con domande riguardo la propria vita privata: “Sei etero?“, “Ti sei mai innamorata o sei mai uscita con una ragazza?” e ancora “Hai mai provato sentimenti per una persona del tuo stesso sesso?“.

La risposta dalla figlia della showgirl è stata pronta e diretta: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza“.

Insomma, una risposta super moderna che non avrebbe fatto scalpore se non per il fatto che sia arrivata proprio dalla figlia di Lorella Cuccarini. La showgirl, infatti, è stata più volte additata in seguito alle dichiarazioni non favorevoli riguardo le adozioni per le coppie gay.

Le accuse sono arrivate dall’influencer Tommaso Zorzi e da Heater Parisi ma la Cuccarini si è sempre difesa definendosi per nulla ostile alla comunità Lgbt+. Sarà proprio questa dichiarazione della figlia che permetterà alla Cuccarini di ricucire i rapporti con le nuove generazioni?