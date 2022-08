Lozano ed Elmas nel mirino della Premier

Hirving Lozano ed Eljif Elmas sono finite nel mirino di due squadre della Premier League, ovvero Manchester United ed Everton. L’ala destra messicana interessa ai Red Devils, il club di Manchester è in piena crisi e cerca dal mercato nuovi giocatori pronti ad una grande sfida. La società ha appena acquistato Casemiro per circa 70 milioni di euro ed ora è pronta a piombare su Lozano.

Il centrocampista macedone del Napoli invece è seguito dall’Everton. Il club di mister Frank Lampard nelle ultime stagioni di Premier non ha brillato e vuole rifarsi al più presto. Elmas è un profilo che piace alla società dei “The Toffees” a causa della sua duttilità, potrebbe giocare sia sulla fascia che al centro del centrocampo della squadra inglese.

Ai microfoni di Rai News 24, Ciro Venerato ha dichiarato: “Hirving Lozano ed Eljif Elmas resteranno a Napoli. Non sono sul mercato. Questo trapela dalla dirigenza partenopea, che smentisce contatti diretti con Manchester United ed Everton. I due club avrebbero contattato i rispettivi agenti, non la società campana”.

Venerato ha poi aggiunto: “la dirigenza del Napoli avrebbe promesso all’allenatore della formazione azzurra, Luciano Spalletti, di non vendere più nessun elemento della rosa (Hirving Lozano in primis)”. C’è da capire invece il futuro di alcuni giovani giocatori come Zedadka, Zerbin, Gaetano e Palmiero. Potrebbero essere ceduti in prestito ma non è detto che non possano restare in azzurro almeno fino a Gennaio.

Il Napoli inoltre deve sistemare la questione riguardante il portiere. Gli azzurri aspettano con fiducia che si risolva la trattativa con Keylor Navas. Intanto nella prima giornata la porta partenopea è stata difesa da Alex Meret, che va verso una maglia da titolare anche per la prossima partita che si giocherà Domenica con il Monza. Ma anche il futuro di Meret è incerto tra rinnovo e cessione.