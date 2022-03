Luca Argentero, il debutto al Grande Fratello: “Sono passati 20 anni, sono legato ad altri ricordi”

Dal suo debutto al Grande Fratello, Luca Argentero ne ha fatta di strada. L’attore è infatti ancora sulla cresta dell’onda, a confermare ciò è stato il successo riscosso con la fiction Doc nelle tue mani. Oltre a questa serie, prossimamente Argentero si calerà nei panni di altri personaggi.

Come rivelato dallo stesso Luca al Corriere della Sera, tutto ciò che gli è accaduto non era affatto nei suoi programmi. I suoi sogni, infatti, era altri. Inoltre, l’attore ha parlato del suo trampolino di lancio: il GF.

AL GRANDE FRATELLO – Come i fan storici di Argentero ricordano, l’attore è diventato famoso dopo la sua presenza al GF. Nel 2003, infatti, l’uomo ha preso parte al reality, muovendo i suoi primi passi in TV. Su questa esperienza, Luca ha ammesso:

“È stata una parte del mio percorso, il primo passo nel mondo dello spettacolo. Ma vedo più connessione con l’esperienza che feci subito dopo, la serie tv Carabinieri. Il Grande Fratello è stato divertente, ma è qualcosa che è successo vent’anni fa”.

Ha inoltre aggiunto che sono altre le esperienze televisive che custodisce tra i ricordi a cui e è più legato: “Sono legato ad altri incontri, registi come Ozpetek, Placido o Marco Risi, a storie che reputo speciali e che anche il pubblico ha apprezzato”.

“Da piccolo volevo fare lo sportivo” – Come detto in precedenza, Luca Argentero aveva altri progetti. Al Corriere della Sera, l’attore ha rivelato quali erano i suoi sogni da bambino:

“I miei sogni erano legati allo sport, come per molti ragazzi. Mi sono reso conto in fretta che non sarei mai diventato un campione: né un fortissimo tennista né un grande sciatore, i miei sport preferiti”.

Nel rendersi conto di ciò, l’attore ha poi deciso di prendere un’altra strada. Si è così iscritto all’università, iniziando a studiare Economia: “Ho deciso che avrei fatto l’imprenditore, l’imprenditore di me stesso. In qualche modo ci sono riuscito”.