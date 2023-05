Luca Onestini e Ivana Mrazova: la sorpresa inaspettata sui social

A finire nuovamente nel mirino della cronaca rosa sono stati Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due ex gieffini, infatti, hanno spiazzato i follower e alcuni ex concorrenti del GF Vip con un’inaspettata sorpresa sui social.

L’INASPETTATO GESTO SUI SOCIAL – Dopo il riavvicinamento avvenuto nella casa più spiata d’Italia, nei giorni scorsi si era iniziato a vociferare che i due si fossero nuovamente allontanati. Inoltre, alcuni indiscrezioni vedevano la Mrazova impegnata in una nuova frequentazione.

I due ex gieffini, però, hanno recentemente sorpreso tutti. Nel profilo Instagram dell’ex tronista, infatti, è apparso uno scatto che ritrae i due nuovamente insieme. La foto in questione mostra Onestini in un locale che intreccia le braccia al collo di Ivana.

Ad accompagnare l’immagine divenuta oramai virale è la didascalia: “Unexpected surprise”, ossia “Una sorpresa inaspettata” in italiano. Inoltre, l’ex gieffino ha taggato il luogo in cui è stata scattata la foto, Cesenatico, che è il luogo in cui abita Luca. Un gesto, quello fatto da Luca Onestini e Ivana Mrazova, che ha riacceso le speranze dei fan che sognano un ritorno di fiamma tra i due.

Ad essere felici e sorprese di questa reunion sono state anche due gieffini. A commentare la foto, infatti, sono state Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. Che i due stiano cercando di dare una seconda possibilità alla loro storia d’amore?