Luca Onestini, giunta al capolinea la sua storia con la Mrazova? La risposta di Ivana

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova? Molti utenti del web si sono posti questa domanda dopo i presunti indizi emersi sui social. Dopo giorni di silenzio, a togliere ogni dubbio è il commento di Ivana.

LA RISPOSTA DELLA MRAZOVA – Solo qualche giorno fa Ivana aveva condiviso delle IG Stories molto ambigue. A queste storie si sono aggiunti i precenti indizi che sono saltati agli occhi attenti dei follower.

Non è infatti sfuggita l’assenza di foto di coppia, come anche a Casa Chi in cui più volte erano stati ospiti insieme. Non sono affatto mancati i rumors che vedevano il loro amore, nato nella casa più spiata d’Italia, finito. A rafforzare queste voci è stato il silenzio dei due diretti interessati.

Inaspettato è stato il commento di Ivana sotto l’ultimo scatto che Onestini ha pubblicato su Instagram. Luca ha infatti annunciato di aver brillantemente superato il suo esame universitario di Chirurgia Orale. Tra i tanti commenti è spiccato quello della modella: “Super proud, bravissimo” .

Che sia la risposta a tutte le dicerie che li vedevano separati? Non essendo però ancora giunta una smentita ufficiale e chiara, continua a rimanere il dubbio.