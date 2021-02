Uomini e Donne, dopo la scelta Beatrice volta pagina: l’inaspettata sorpresa ai fan

Sebbene ancora non sia andata ancora andata in onda, il pubblico di Uomini e Donne sono a conoscenza della scelta di Davide Donadei. A stupire i fan è stata la sorpresa fatta da Beatrice Buonocore che non è stata scelta da Donadei. La ragazza ha infatti deciso di voltare pagina, consolandosi con una delle sue più grandi passioni.

LA SORPRESA AI FAN – La scelta di Davide è stata una delle più attese e seguite di quest’ultima edizione. Entrambe le corteggiatrici, Chiara e Beatrice, si sono sempre dimostrate innamorate del tronista.

Dopo aver temporeggiato, Donadei si è deciso a scegliere. Ad uscire fuori dallo studio insieme al tronista è stata Chiara. Attualmente i tre protagonisti non hanno ancora postato nulla, dovendo attendere la messa in onda della scelta. A stupire è stata però è stata l’ultima novità di Beatrice, una sorta di regalo per i suoi follower.

La Buonocore non ha mai fatto mistero della sua grande passione verso il canto. Nonostante non abbia mai rivelato se desideri che questo hobby divenga la sua professione o rimanga tale, l’ex corteggiatrice ha voluto stupire i fan.

Tramite le sue IG Story, Beatrice ha rivelato di aver pubblicato nel suo canale YouTube la cover di Torna a casa, singolo dei Maneskin.