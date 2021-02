Luca Onestini, l’ultima segnalazione giunta alla Marzano: è finita con Ivana?

Non cessano le voci che vedrebbero Luca Onestini e Ivana Mrazova in crisi. Ad alimentare ancora di più i rumors è l’ultima segnalazione giunta a Deianira Marzano che vedrebbe la loro storia giunta al capolinea.

STORIA FINITA? – Nell’ultimo periodo è saltata all’occhio l’assenza di foto e IG Stories di coppia nei profili social di Ivana e Luca. Non è bastato il commento lasciato dalla Mrazova per mettere a tacere i tanti rumors che vedrebbe finita la loro storia.

Come fatto notare anche da Deianira Marzano, in occasione di San Valentino, nessuno dei due, a differenza degli passati, ha lasciato qualche dedica. Non è però finita qui.

Successivamente all’opinionista è giunta una segnalazione che non solo vedrebbe la coppia scoppiata, ma Onestini in compagnia di un’altra. La Marzano ha infatti pubblicato uno screenshot di alcuni messaggi inviati da una fan:

“Per me Onestini ha un’altra”, ha così esordito, aggiungendo: “Perché qualche giorno fa era in un Hotel a Cesenatico. Si faceva riprendere da qualcuno e questo qualcuno era sicuramente una donna, perché dal riflesso si vedeva che era una donna. Purtroppo non ho la storia salvata”.

Ovviamente non è nulla di confermato o testimoniato da prove. Inoltre, già in passato Luca Onestini era stato avvistato in compagnia di una ragazza sconosciuta. Dopo tanto discutere, lo stesso ex tronista aveva spiegato che si trattava di una collega dell’università. Come risponderà la coppia davanti a tutti questi rumors?