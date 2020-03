Ludovica Pagani vola da El Shaarawy: nuovo flirt?

Ludovica Pagani, influencer da 2,4 milioni di follower ed esperta di calcio, è volata negli Emirati Arabi con un’amica per godersi una vacanza. Tuttavia, la ragazza ha passato molto tempo con un noto calciatore, Stephan El Shaarawy. A riportare la notizia, la pagina Instagram Very Inutil People.

LUDOVICA PAGANI HA UN FLIRT CON STEPHAN EL SHAARAWY? – Nulla è certo, ma pare che la ragazza abbia trascorso molto tempo in compagnia del calciatore, il quale si è proposto di farle da guida turistica tra Dubai e Abu Dahbi. La Pagani ha pubblicato spesso degli scatti del suo viaggio, tuttavia, mai del calciatore. Eppure fonti certe hanno confermato questo piccolo viaggio segreto tra i due. C’è aria di flirt?

El Shaarawy, inoltre, è stato protagonista ultimamente di una faida tra due ex protagoniste di Uomini e Donne. A quanto pare, le influencer lo attirano parecchio!

EL SHAARAWY CONTESO DA IRENE CAPUANO E FEDERICA SPANO – In questi giorni abbiamo appreso la notizia del presunto litigio tra Federica Spano e Irene Capuano, forse a causa dello stesso uomo. Le due ex protagoniste di Uomini e Donne, però, non hanno confermato del tutto le voci di questo conflitto pertanto il dubbio è rimasto. Subito dopo la Milano Fashion Week, Irene si è mostrata molto fredda nei confronti della sua amica. Perché? Pare che la Spano abbia “rubato” il ragazzo alla Capuano!

Una fonte di Very Inutil People ha affermato che dietro l’identità di questo uomo misterioso ci sarebbe proprio Stephan El Shaarawy. Il calciatore ha conosciuto Irene mesi fa, quando ormai la sua storia con Luigi Mastroianni era entrata in crisi. Forse la conoscenza con il Faraone l’ha fatta allontanare ancora di più dal deejay siciliano. Federica Spano all’epoca si frequentava con Manuel Galiano e decise di organizzare questo incontro e utilizzare la sua amica come spalla!

Purtroppo le cose successivamente non sono andate come previsto poiché la passione è scoppiata tra la Spano e il calciatore e Irene pare l’abbia scoperto solo poco tempo fa.

Domenica 23 febbraio, El Shaarawy e Federica Spano avrebbero passato una serata romantica nel locale romano Toy Room, stesso locale frequentato da Irene. L’intesa tra i due era molto evidente e questo ha causato un forte disagio nella Capuano, la quale è stata costretta a lasciare il locale.

Ma quindi El Shaarawy ha un flirt con Ludovica Pagani o Federica Spano?