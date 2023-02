Ludovica Valli, in lacrime mentre allatta: “Come si fa a non avere sensi di colpa?”

Recentemente Ludovica Valli ha deciso nuovamente di aprirsi con i suoi follower, mostrandosi ancora una volta senza filtri. Attraverso le sue IG Stories, la Valli si è lasciata andare ad un lungo sfogo.

“Come si fa a non avere i sensi di colpa?” – A febbraio l’ex volto di Uomini e Donne è diventata nuovamente mamma, dando alla luce Otto Edoardo. Così come accaduto per Anastasia, la primogenita, la Valli ha voluto condividere con i fan ogni tappa della sua seconda gravidanza.

Attraverso le sue storie di Instagram, nelle scorse ore l’ex tronista si è mostrata in lacrime mentre allattava il secondogenito. Ludovica ha deciso di lasciarsi andare ad un lungo sfogo, mostrando l’altra faccia della medaglia per tutte le donne che decidono di avere un altro figlio.

“Poi mi dite, o meglio, mi insegnate come si fa a non avere i sensi di colpa verso la primogenita?”, ha così esordito la minore delle sorelle Valli. Con questo sfogo la donna ha voluto non solo cerca del sostegno, ma darlo a tutte le mamme che si sentono così.

Se da una parte in molte hanno apprezzato il gesto di Ludovica Valli, ringraziandola di mandare questo messaggio, c’è chi l’ha criticata. Diversi utenti dei social, infatti, si sono scagliati contro l’influencer, accusandola di utilizzare i figli per ottenere visualizzazioni e seguito. Inoltre, sempre secondo loro, la donna manderebbe un messaggio sbagliato sulla maternità.