Belen Rodriguez e Maria De Filippi hanno davvero litigato?

Negli ultimi giorni girano voci e indiscrezioni secondo cui Belen Rodriguez e Maria De Filippi non siano più in buoni rapporti. Addirittura si crede che la showgirl argentina potrebbe abbandonare il suo posto a Tu si que vales, il noto programma televisivo che va in onda su Canale 5 il sabato sera.

Il tutto però è stato smentito dal settimanale Nuovo Tv, pare infatti che tra le due non sia successo nulla ma anzi il loro rapporto è più forte che mai.

Ma quali sono i motivi che avrebbero innescato questa presunta crisi? Emma Marrone!

Ebbene si, pare che Emma Marrone, ex di Stefano de Martino, sia stata convocata da Maria De Filippi come giudice del serale di amici, in onda su Canale 5 dal 18 Marzo. Questo avrebbe scatenato la gelosia di Belen poiché i due si sarebbero ritrovati a fare i giudici insieme.

A sostegno del fatto che tutto ciò sia una bufala c’è il fatto che Stefano de Martino è impegnato con altri progetti. Attualmente, infatti, è impegnato con Stasera tutto è possibile in onda su Rai2 ma sopratutto nello stesso periodo in cui si svolgerà il serale di Amici sarà impegna in tour teatrale con lo show Meglio Stasera. Sarebbe veramente difficile, quindi, che partecipi anche al serale di amici.