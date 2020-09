Ludovica Valli, torna a parlare ad un mese dalla rivelazione. Riguardo a Gianmaria: “Ci completiamo tanto in tutto”

È passato solo un mese da quando Ludovica Valli ha rivelato di aver attraversato un periodo per nulla facile. Non era passata inosservata la sua assenza sui social, ed è stato proprio questo a spingerla a raccontare. Ad un mese dalla sua confessione, Ludovica è tornata ed ha deciso di parlare in un’intervista a SuperGuida TV.

“Io devo tanto alle persone che mi seguono…” – Solo un mese fa, Ludovica postava un post su Instagram in cui spiegava di star attraversando un periodo difficile, dovuto a dei problemi di salute sia fisico che psicologico. “Da qualche mese ho un problema di salute che sto cercando di risolvere, facendo analisi costanti ed esami specifici per capire cosa ho e cosa escludere, dormo poco e spesso male e sebbene mi alleni e faccia uno stile di vita sano ed equilibrato spesso il mio cervello si focalizza solo sul mio attuale stato di salute per ora un po’ precario“, ne aveva così parlato l’ex tronista. Ora la ragazza ha deciso di affrontare questo argomento, ma di parlare anche dell’imprenditore Gianmaria De Gregorio, dei loro progetti futuri.

A SuperGuida TV, la donna ha voluto spiegare il perché abbia rivelato tutto ai suoi follower: “Io devo tanto alle persone che mi seguono e mi sostengono, alcune sono con me da 7 anni e se oggi sono qui è anche grazie a loro” ha così esordito, mostrando tutta la gratitudine verso i suoi follower. Ludovica ha poi continuato, ribadendo di aver sempre voluto condividere tutto ciò che riguarda la sua vita, mostrandosi per com’è realmente, senza filtri o bugie.

LA SUA STORIA CON GIANMARIA – Nonostante l’ex tronista non abbia trovato il vero lieto fine a Uomini e Donne, oggì è più felice che mai al fianco di Gianmaria. La stessa Valli ha rivelato di essere andata subito a vivere con lui, fin dai loro primi giorni di conoscenza. Riguardo la convivenza, la ragazza ha rivelato: “Non è mai andata male anzi, ci completiamo tanto in tutto, anche in casa. Vivere con lui è fantastico ma lo è anche vivere con me”.

Visto il profondo sentimento che traspare dalla coppia, in molti si chiedono quando i due decideranno di compiere il grande passo. Sul discorso ‘matrimonio’, la donna si è mostrata totalmente sicura e certa di essere pronta a farlo. Sulla maternità, la Valli ha rivelato: “Diventare mamma è sempre stato uno dei miei piccoli sogni nel cassetto, credo di essere pronta da quando sono nata ovviamente però sono cose che non dipendono sempre solo da noi, quindi, quando sarà, sarà. Noi siamo pronti”.