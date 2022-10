Attualmente al Liverpool, ma vicino al Napoli in passato. Luis Diaz fu offerto al Napoli, secondo alcuni retroscena

A parlare del retroscena è Sabatino Durante, esperto del mercato sudamericano che invitato a Radio Marte ha parlato di Luis Diaz. Secondo l’intermediario internazionale, il calciatore in passato sarebbe stato vicinissimo a vestire la maglia del Napoli.

Infatti, al Napoli arrivò l’offerta da parte degli agenti del calciatore con gli emissari dei partenopei che hanno però rifiutato ogni trattativa. Un trasferimento che avrebbe potuto regalare agli azzurri un talento indiscutibile, che tanto bene sta facendo con la maglia del Liverpool.

Il retroscena

Ecco cosa Sabatino Durante ha detto: “Khvicha Kvaratskhelia gioca come un brasiliano? Si parla di lui in Brasile? Si guardano le sue giocate e, anche se non viene paragonato a Neymar o altri campioni, si inizia a parlarne in modo positivo. Il Napoli lo seguiva da tre anni: perché lo ha preso solo adesso? Nel mercato succede. Io ho iniziato a conoscerlo perché me ne parlava Gennaro Gattuso. Mi chiamò un giorno e mi chiese se lo conoscessi… Lo vidi, era bravo. Da lì a pensare di portarlo in Italia, però, ce ne voleva. La Serie A è diversa”.

Poi il retroscena: “Io, ad esempio qualche tempo fa, ho offerto Luis Diaz, oggi attaccante del Liverpool, in Italia: anche al Napoli, ma ha risposto di non volerlo prendere. E Diaz non è inferiore a Kvara. Diaz poteva essere acquistato per meno soldi del georgiano, 8 milioni di dollari, prima che andasse al Porto. Anche l’Inter poteva comprarlo, ma hanno preferito tenersi Sanchez. C’è chi fa errori macroscopici, però nel calcio ci possono stare. Kvara è un apprendista fuoriclasse, l’ho detto dal primo momento. Faceva bene in Russia, ma non era immediato immaginare questa esplosione in Italia”.