Tempo di vacanze per Luisa Ranieri e Luca Zingaretti. I due sono volati fino alle Maldive per approfittare di un po’ di relax e per l’occasione ha deliziato i suoi follower con delle foto mozzafiato. Ecco cosa ha scritto l’attrice sui social.

Foto mozzafiato per Luisa e Luca

L’attrice ha documentato la sua presenza alle Maldive su Instagram pubblicando alcune foto di panorami mozzafiato e foto di coppia dolcissime con suo marito, l’attore Luca Zingaretti. “Qualche giorno in paradiso, con te” ha scritto la donna allegando delle foto molto dolci con il marito.

La Ranieri ha mostrato il fisico scultoreo e mozzafiato in spiaggia con i suoi bikini accanto al marito. I due, in genere, ci tengono particolarmente alla loro privacy ma solo per questa volta hanno deciso di fare un’eccezione per i follower.

Una coppia libera e felice

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti si sono sposati nel 2021 e hanno due figli, Emma di 11 anni e Bianca di 7 anni. A Vanity Fair, l’attrice dichiarò di essere una donna molto fortunata: “Il legame con mio marito è fondato sul patto della libertà. Ci scegliamo ogni giorno”.

Invece, al settimanale Nuovo disse: “Mi ha cambiato la vita. Lui per me è tutto. Sono una donna fortunata, perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne“.