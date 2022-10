Malinovskyi alla Roma e El Shaarawy all’Atalanta?

La Roma potrebbe imbastire uno scambio con l’Atalanta, con Malinovskyi che arriverebbe e El Shaarawy che saluterebbe

La Roma starebbe pensando al calciatore ucraino dell’Atalanta per la prossima sessione di mercato estiva. Il calciatore andrebbe in scadenza di contratto con i bergamaschi, che a quel punto si getterebbe su un giocatore che andrà in scadenza con la Roma.

Il calciatore in questione è Stephan El Shaarawy, che per ora non ha ancora rinnovato e sembra potersi trasferire altrove. Intanto per l’ucraino sembra si stia creando la fila, con Tiago Pinto che vorrebbe battere la concorrenza agguerritissima.

Tante squadre su di lui

Il calciatore sarebbe tentato dall’esperienza in giallorosso, nonostante ci siano su di lui anche West Ham, Marsiglia e Napoli. Tante difficoltà per arrivare dove si trova ora, con tanto lavoro alle spalle e un approdo mancato nella prima squadra di dove è cresciuto calcisticamente: lo Shakhtar Donetsk. Per lui un lungo girare nel campionato ucraino, con l’esperienza allo Zorya Lugansk come più importante.

Poi l’approdo al Genk dove l’Atalanta lo ha notato e ha deciso di puntare su di lui. Ora il 29enne potrebbe partire per una nuova avventura, con la voglia di dimostrare ancor di più quanto vale. Il calciatore ucraino vuole ripartire da un’esperienza importante, forse l’ultima della sua carriera, provando a puntare magari a qualche vittoria. Un trofeo non sarebbe cosa sgradita, considerando che ad oggi ha vinto solamente il titolo di campione di Belgio proprio con il Genk. La Roma punta in alto e un suo acquisto potrebbe essere utile in tal senso.