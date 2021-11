Maneskin, le prime foto di Victoria con la sua fidanzata

La bassista dei Maneskin ormai non ha più dubbi: "Vivo la mia sessualità in maniera libera"

I Maneskin sono la band rivelazione italiana di quest’anno. I quattro ragazzi stanno vivendo un sogno e girano per tutto il mondo portando la loro musica. Da quando hanno vinto l’Eurovision, per loro le cose sono cambiate drasticamente e collezionano successi su successi. Tuttavia, oggi non parleremo della loro strabiliante musica ma di alcuni aspetti della vita privata di Victoria, la bassista.

Le prime foto con la fidanzata

Victoria ha sempre tenuto alla propria privacy, infatti nessuno conosceva la sua vita sentimentale. Il settimanale Diva e Donna, infatti, ha pubblicato le prime foto della bassista dei Maneskin con la sua fidanzata. La 21enne, negli scatti, è in compagnia di una ragazza con la quale si scambia teneri abbracci e un bacio al volo. Le foto sembrerebbero inequivocabili.

Le foto, pubblicate per l’appunto sul settimana, sono state scattate a Roma e hanno fatto storcere il naso ai fan della band. Questi ultimi, infatti, avrebbero voluto più privacy per la ragazza ma essendo ormai una celebrità è molto difficile. L’identità della presunta ragazza attualmente è sconosciuta ma in futuro potrebbe presentarla al grande pubblico, questo non possiamo saperlo.

L’intervista per Vanity Fair

La giovane bassista ha rilasciato una lunga intervista per Vanity Fair e ha parlato anche della prima volta che si è resa conto di provare attrazione per una ragazza. “A sei anni già non tolleravo le distinzioni tra maschile e femminile. Ho sempre avuto le idee forti su come volevo essere. Rifiutavo cose tipicamente definite da bambina e intorno mi prendevano in giro perché andavo sullo skate, giocavo a calcio, non indossavo gonne, mi stavo dando la chance di essere come desideravo” ha spiegato Victoria.

“Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti“ ha concluso la 21enne.