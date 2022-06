Manuel Bortuzzo, sui presunti flirt: “Non dirò più nulla della mia vita privata”

Dopo la fine della sua storia con Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo è stato più volte al centro del gossip. Al nuotatore gli sono stati infatti attribuiti vari flirt, recentemente commentati dallo stesso ex gieffino.

“Non dirò più nulla sulla mia vita privata” – L’annuncio della fine della sua relazione con la principessa etiope è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il comunicato stampa ha infatti spiazzato i fan della coppia, ignari che ci fossero problemi tra i due ragazzi. Una volta terminata questa love-story, più volte Bortuzzo si è ritrovato nel mirino della cronaca rosa.

A distanza di settimane dall’inizio dei rumors, solo ora Manuel ha voluto commentare quanto accaduto. Ospite a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada De Miceli, l’ex gieffino ha parlato della sua attuale situazione sentimentale:

“A me dispiace, a me non me ne frega nulla però le persone accanto a me come la mia ex Federica si ritrovano insulti, articoli. Poi la mia amica Giulia Latini che conosco da sei anni fa una storia ed è diventata la mia nuova fiamma. Le voglio un bene dell’anima, tra l’altro è fidanzata. Capisco anche che devono campare scrivendo certe stronz*te. A parte che dopo l’esperienza mediatica che ho avuto possono essere certi che non dirò nulla della mia vita privata. Qua ci stava perché è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione per capire determinate cose. A oggi sono single, assolutamente”.

Il ragazzo ha poi voluto parlare di Gianmaria Antinolfi e Aldo Montano, suoi compagni di avventura al GF Vip. Con i due ex gieffini, come ammesso dallo stesso Manuel, i rapporti sono ancora solidi e Bortuzzo continua a sentirsi spesso.

Manuel Bortuzzo ha inoltre parlato di Barù, un altro ex concorrente del reality. Al contrario di Gianmaria e Aldo, i rapporti con il nipote di Costantino della Gherardesca si sono inaspettatamente interrotti. Sulla questione il nuotatore ha ammesso che:

“Mi piacerebbe poterlo rivedere magari e farci un po’ di chiacchiere. Lui è un uomo molto intelligente, un sacco interessante perché con la vita che ha fatto ha tante cose da raccontare. Me l’hanno anche messo contro sui social, scrivendo che lui stava con le sorelle e contro di me. Io non ci ho creduto, facevano articoli con persone che dicevano cose e mettevano che erano le sue parole”.