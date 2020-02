Marco Fantini e Beatrice Valli: lui non si aspettava una nuova gravidanza

Ormai Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Non solo, ma sono anche molto affiatati, infatti aspettano una nuova bambina. Inizialmente Marco Fantini aveva dichiarato che avrebbe preferito un maschietto, ma sicuramente sarà felice anche così. Nelle ultime ore ha fatto una dichiarazione nuova ai fan della coppia. Ecco quanto ha dichiarato.

MARCO FANTINI SULLA GRAVIDANZA DI BEATRICE VALLI: ‘NON ME L’ASPETTAVO’ –Ecco quanto ha dichiarato Marco Fantini circa la gravidanza della sua futura moglie Beatrice Valli: ”quando mi ha annunciato di essere incinta sono rimasto senza parole, non me lo aspettavo davvero” ha esordito il compagno di Beatrice Valli. “Lei aveva avuto dei problemi alle ovaie e non pensavo fosse possibile” ha proseguito. “Ora però siamo felicissimi di diventare di nuovo genitori”.

MARCO FANTINI E BEATRICE VALLI: IL FUTURO MATRIMONIO E LE PROBLEMATICHE DELLA GRAVIDANZA – Il matrimonio di Beatrice e Marco è stato rimandato proprio a causa della gravidanza. Quest’ultima sembra essere diversa dalle gravidanze precedenti. Infatti la placenta sembrerebbe essere più bassa del normale. Per questo per la Valli è necessario, anzi obbligatorio restare più tempo del dovuto a riposo.