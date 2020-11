Marina La Rosa: è finito il matrimonio con il marito Guido Bellitti

L’ex gieffina Marina La Rosa si sarebbe separata da poco con il marito Guido. Pare che la coppia viva attualmente in due case diverse.

LA SEPARAZIONE DI MARINA LA ROSA CON SUO MARITO – Marina La Rosa, nota per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello, pare che stia vivendo un momento molto particolare della sua vita, soprattutto in ambito sentimentale. Stando alle indiscrezioni de ”Il Messaggero”, si starebbe separando da suo marito Guido, un avvocato che vive lontano dal mondo dello spettacolo.

LA STORIA DI MARINA LA ROSA CON SUO MARITO GUIDO – I due si sono sposati circa dieci anni fa, nel 2010, a Teano. Stavano insieme da circa 5 anni. La coppia ha avuto anche due figli: Andrea, nato prima del matrimonio, Gabriele, nato dopo nel 2011. Nei mesi scorsi, però, i due avrebbero avuto un periodo molto delicato di crisi sino ad arrivare alla separazione.

Stando ad alcune fonti, i due si sarebbero separati da circa cinque mesi. Non vivrebbero più insieme dall’inizio della scorsa estate nella loro casa a Monteverde, in un quartiere di Roma.

LA CONFESSIONE DI MARINA LA ROSA: LA VIOLENZA SUBITA A 16 ANNI – Qualche giorno fa la donna ha scritto un post su Instagram che ha lasciato tutti i suoi fan interdetti. Ha parlato di una violenza subita quando aveva soli 16 anni: “Mi amava così tanto da ingelosirsi per qualunque cosa, si arrabbiava così oltremisura che quella rabbia era per me proporzionale al suo amore”.

“Ogni tanto capitava che tornassi a casa e mia madre mi chiedesse perché avevo del sangue sul viso ed io tra cadute e graffi del gatto riuscivo sempre a non dirle la verità”.“Quell’urlarmi in faccia era diventata una modalità ‘normale’ del nostro rapporto ed un giorno F. ha proprio raggiunto l’apice del suo amore.. mi fece scendere dalla sua meravigliosa moto lasciandomi a piedi e, mentre camminavo per raggiungere casa, ha cercato di investirmi”.