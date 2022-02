Marta Fascina, la nuova compagna di Berlusconi: chi è?

Durante la partita di Monza-Pisa, valevole per la 24° giornata di Serie B, è stato immortalato il proprietario della squadra lombarda, Silvio Berlusconi. Egli aveva promesso di tornare al Brianteo dopo l’ottima vittoria per 4-0 contro la S.p.a.l. e così è stato. In questa delicata sfida valevole per le posizioni calde in vista della promozione, i brianzoli sono passati in vantaggio con Valoti all’8° del primo tempo. Il patron dei Bagai ha esultato il gol in tribuna con un tenero bacio a Marta Fascina, sua compagna e deputata di Forza Italia. Le immagini sono state immortalate dalle telecamere di Dazn e hanno fatto il giro del web.

Ma chi è Marta Fascina? Dal 2020 è la nuova compagna del cavaliere, che ha preso posto nel suo cuore dopo Francesca Pascale, con cui la relazione si è interrotta – come confermato ufficialmente da un comunicato stampa – il 5 marzo 2020. Il suo nome completo è Marta Antonia Fascina, di origini calabresi e nata a Melito di Porto Salvo un pittoresco borgo di mare vicino a Reggio Calabria, il 9 gennaio 1990.

Secondo quanto riporta il giornalista Tommaso Labate sul Corriere della Sera, la Fascina è l’opposto dell’ultima compagna del cavaliere, dichiarando che «tanto vivace era la Pascale quanto silenziosa è la Fascina. La Pascale a volte è stata un passo avanti al presidente, la Fascina starà sempre un passo indietro». Ricordiamo che la Pascale ha ricevuto un assegno da circa 20 milioni di euro per la separazione oltre che un congruo mantenimento da circa un milione di euro all’anno.

La Fascina è cresciuta in Campania, in particolare a Portici: laureata in Lettere alla Sapienza di Roma e ha poi trovato lavoro nell’ufficio stampa e relazioni pubbliche del Milan, per poi passare alla Fondazione Milan. Secondo quanto riporta Fanpage.it, “Pare sia stato Adriano Galliani a farla entrare nel “mondo” di Berlusconi, che avrebbe perorato in prima persona la sua causa per un approdo a Forza Italia. Da allora ha scritto diversi articoli per Il Giornale, in sostegno del suo partito.”

Alle elezioni del 2018 è stata eletta alla Camera dei Deputati, con il proporzionale nella lista di Forza Italia nella circoscrizione Campania 1, ed è segretario della IV Commissione Difesa della Camera e responsabile della sicurezza del Gruppo Forza Italia. In questo modo è riuscita a venire in contatto con Silvio Berlusconi, di cui è stata subito una fedelissima, guadagnando sempre più spazio nella vita del presidente fino a diventarne la compagna.