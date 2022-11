Martina Nasoni, la sua storia con Daniele Dal Moro: “Litigavamo molto, ma siamo rimasti amici”

A parlare recentemente di Daniele Dal Moro, attuale concorrente del GF Vip, è stata Martina Nasoni. Intervistata a Casa Pipol, l’ex concorrente ha parlato della storia d’amore avuta con Dal Moro, rivelando i motivi della rottura e i loro attuali rapporti.

“Litigavamo molto, ma siamo rimasti amici” – Come è risaputo dai fan storici del reality, questa non è la prima volta che Daniele entra nella casa più spiata d’Italia. In passato, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto parte del programma, trovando anche l’amore. Per un breve periodo, infatti, Dal Moro ha intrapreso una relazione con Martina, vincitrice di quell’edizione.

Ospite al salottino web di Gabriele Parpiglia, Martina ha parlato dei suoi attuali rapporti con Daniele: “Ho sentito Daniele prima che entrasse nella casa del Grande Fratello, siamo rimasti in contatto. Mi ha raccontato che sarebbe partito per questa avventura. Abbiamo parlato, l’ho preso un pochino in giro. Siamo amici, siamo persone che hanno vissuto un’esperienza importante come il Grande Fratello, quindi anche se la storia d’amore non è andata bene perché non eravamo assolutamente compatibili, a livello di amicizia è una persona piacevole”.

Inoltre, la ragazza ha voluto parlare della fine della loro relazione e i motivi dietro a tale decisione: “Perché ci siamo lasciati? Perché fondamentalmente litigavamo molto, avevamo due caratteri molto forti. Ora Daniele in questa edizione è abbastanza pacato, ma in realtà ha un bel caratterino. Non ci prendevamo sotto l’aspetto caratteriale. E per non arrivare ad un punto di rottura definitivo ci siamo allontanati restando amici”.

Dentro la casa più spiata d’Italia, Daniele ha rivelato di non essersi mai innamorato. A confermare tale affermazione è stata proprio Martina Nasoni: “Lui al Grande Fratello Vip ha detto di non essersi mai innamorato e questo lo confermo, anche da parte mia vale lo stesso. Da parte sua e da parte mia c’è stato un grande trasporto e ci siamo vissuti anche fuori la Casa. Però l’amore io credo che sia ben altro. Io sono stata innamorata una volta nella vita e non era come il rapporto che avevo con Daniele”.