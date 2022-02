Mathias Olivera sarà un giocatore del Napoli in estate

Mathias Olivera sarà un calciatore del Napoli. Il terzino del Getafe sarà il primo rinforzo della prossima estate

Il Napoli ha già clamorosamente piazzato il primo colpo per la prossima estate. Sarà Mathias Olivera, che si trasferirà dalla Spagna all’Italia. Il calciatore uruguayano arriverà dal Getafe, l’operazione è vicinissima alla chiusura.

Olivera avrà il compito di sostituire Ghoulam sulla corsia sinistra, con l’algerino in scadenza di contratto e che difficilmente verrà rinnovato. Faouzi è da tempo ormai un giocatore perennemente infortunato e per quanto ami Napoli è decisamente arrivato il momento di farsi da parte. A 31 anni si ritrova ad aver raccolto 10 presenze, per un minutaggio complessivo di 288 minuti totali. Un bottino poco adatto perfino per una riserva.

Le conferme di Luca Marchetti sulla trattativa

A dare credibilità all’operazione è Luca Marchetti. Il giornalista di Sky Sport afferma a Marte Sport Live che “Mathias Olivera verrà a Napoli a luglio? Sì, le nostre informazioni sono queste, ve lo do per certo”. Per poi aggiungere “E’ scontato che arrivi: giocherà nel Napoli”.

Marchetti poi rilancia dicendo “L’affare è stato definito già in questa sessione di trattative, ma si è provato ad anticipare il tutto a gennaio, senza però riuscirci”. Il calciatore arriverà per una cifra vicina agli 11 milioni di euro, regalando finalmente a Spalletti qualcosa in più sulla fascia.

Il calciatore ha collezionato 20 presenze in questa stagione – segnando anche un gol – per un totale di 1727 minuti totali. Un giocatore che gioca prevalentemente a sinistra, potendo fare il terzino – suo ruolo naturale – e il centrocampista.