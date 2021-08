Matrimonio a prima vista, scoppia l’amore tra due ex concorrenti (di edizioni diverse)

Una storia d'amore nasce per i due ex concorrenti di Matrimonio a prima vista Italia. Si tratta di Giorgia Pantini e Fabio Peronespolo.

Le loro rispettiva storie d’amore non erano riuscite a decollare ma sembra che “l’esperimento” di Matrimonio a prima vista abbia comunque portato fortuna a due ex concorrenti. Si tratta del milanese Fabio Peronespolo e della romana Giorgia Pantini, protagonisti rispettivamente dell’edizione sei e cinque del famoso programma di Real Time.

I due piccioncini starebbero, infatti, vivendo la loro neonata storia d’amore dopo aver divorziato dai rispettivi partner. Una avventura inaspettata per i fans del TV show e per loro stessi che fino a qualche tempo fa neppure si conoscevano.

La riprova del bel sentimento che si sarebbe instaurato tra Fabio e Giorgia è tutta nell’immagine apparsa improvvisamente sull’account Instagram della ragazza in cui i due si fanno una linguaccia. L’occasione è quella del compleanno di lui che proprio in questi giorni ha compiuto 34 anni. La dedica, che accompagna il post, è tutta per il milanese dal carattere tutto pene e spumeggiante e recita “Avrei potuto scegliere una foto più “composta” o “misurata” ma questa credo ci rappresenti.. “esuberante” e “vivace” come noi! @fabio_ilvery #happybirthday #auguri #love #us #noi”.

E dire che Matrimonio a prima vista non aveva certamente portato troppa fortuna a nessuno dei due. Fabio Peronespolo, nello show, era stato accoppiato dagli esperti all’eccentrica Clara Campagnola. Dopo un percorso tutto sommato positivo e la decisione di rimanere sposati anche dopo la fine dl programma, i due non ce l’hanno fata a reggere la vita di tutti i giorni insieme e alla fine è arrivata la rottura. A parlare dei motivi dello stop ci aveva pensato poi la moretta di Brescia spiegando: “Lui non ha capito tante cose di me. Mi ha risposto male e mi diceva come truccarmi, di mettere il reggiseno, insomma voleva che mi trasformassi nella sua donna ideale. Fabio ha cercato di manipolare la situazione e rigirarla come voleva lui. La colpa era sempre mia e io dovevo sempre andargli incontro. Alla fine io mi sono presa le mie responsabilità mentre lui ha negato tutto. Non aveva stima nei mie confronti”.

Chiusura a posteriori anche per la bella Giorgia che non è riuscita a portare aventi il rapporto con l’altro romano, Luca Cantiano. Lei eppur innamorata e pronta ad affrontare una normale vita di coppia non ce l’ha fatta a reggere il peso piuttosto importante delle amicizie di lui e alla fine si è dovuta arrendere. Chissà se con Fabio le cose andranno diversamente. Per ora lo scatto insieme per il compleanno di lui lascia ben sperare per entrambi.