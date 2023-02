Napoli, incassati oltre 60 milioni di euro solo in Champions

Una pioggia di soldi per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, pronto a far parlare di sé per molto altro tempo

Il Napoli sta vivendo una vera e propria stagione d’oro, non solo in campionato dove è attualmente prima in classifica, ma anche in Champions League. Buoni risultati si convertono in soldi in entrata e questo Aurelio De Laurentiis lo sa molto bene.

I guadagni in Champions League

Attualmente, il club azzurro ha incassato oltre 60 milioni di euro per la sua presenza in Champions League e non ha intenzione di fermarsi. Con il probabile passaggio ai quarti di finale, il Napoli aggiungerà altri 10 milioni di euro, dunque, si arriverebbe a superare quota 70.

Non solo, bisogna considerare anche l’incasso al botteghino di Napoli-Eintracht che sfiorerà i 3 milioni. Una vera e propria pioggia di soldi per il club azzurro, il quale non ha intenzione di retrocedere nemmeno di un passo.

La Gazzetta dello Sport ha fatto un’analisi di questa situazione finanziaria del club. Ecco cosa ha scritto il noto quotidiano sportivo: “Una pioggia di denaro già messa al sicuro anche per la prossima stagione, perché pensare che il Napoli esca fuori dai primi 4 posti in campionato non è catalogabile nemmeno alla voce fantascienza”.