Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo ancora divisi: diverbi su vari aspetti

Non era mai successo nella sua carriera: Cristiano Ronaldo con la sconfitta contro il Napoli in Coppa Italia ha perso due finali consecutive. Il rapporto con il suo allenatore Maurizio Sarri, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe ai minimi termini. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i due avrebbero già avuto qualche diverbio.

Motivo della discussione non solo le due sconfitte (Supercoppa contro la Lazio e Coppa contro il Napoli). Sotto ci sarebbe dell’altro. Il campione portoghese non sarebbe d’accordo con la gestione di alcuni allenamenti, ma soprattutto con i cambi effettuati durante alcuni dei momenti chiave.

La stagione bianconera, alla ripresa dopo il lockdown, vive sicuramente un momento delicato e sarà importante tornare subito alla vittoria per allontanara le velleità di sorpasso della Lazio e magari dell’Inter.

Bisognerà immediatamente accantonare i dissapori e mettersi in carreggiata per portare a casa lo scudetto per poi farsi trovare pronti ad agosto all’appuntamento clou: la Champions League. Il cammino dei bianconeri nella massima competizione continentale inizia in salita dovendo rimontare la sconfitta subita all’andata a Lione.

Staremo a vedere se ci sarà qualche altro punto di rottura tra l’allenatore della Juventus e CR7 o se il ritorno alle prime vittorie farà distendere l’ambiente e recuperare la serenità.