Stefano De Martino lascia alcuni like sulle foto di Belen Rodriguez: il dettaglio notato dai fan

La storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez ormai non ha più segreti, è l’argomento più discusso della cronaca rosa. Pare che i due si siano detti nuovamente addio ma i motivi di tale rottura restano ancora un mistero. Il ballerino e conduttore televisivo non ha dichiarato nulla a riguardo, a differenza della showgirl argentina, la quale ha svelato durante la quarantena di avere alcuni problemi.

Il mistero attorno alla loro rottura si infittisce: chi ha accusato Stefano di tradimento, chi l’eccessiva presenza della famiglia argentina nella coppia e, infine, la notizia lanciata da Alfonso Signorini su una visione diversa della vita. Tuttavia, nessuno al momento conosce la verità su questa storia.

RELAZIONE FINITA DEFINITIVAMENTE? – I due sembrerebbero avere un rapporto civile solo per il figlio Santiago. Per il resto, entrambi continuano a condurre la vita di sempre, separati e con i rispettivi lavori. Stefano è andato a Napoli per girare le nuove puntate di Made In Sud, Belen è a Milano e pare che stia cercando casa, stando alle immagini pubblicate da Diva e Donna.

STEFANO LASCIA QUALCHE LIKE DI TROPPO – I fan della coppia, però, continuano a sperare che i due possano tornare insieme e superare questo momento di crisi. I follower non perdono un dettaglio della vita del ballerino e della showgirl, con la speranza di poter ricostruire al meglio la rottura.

In queste ore, infatti, i follower hanno notato dei like di troppo lasciati da Stefano De Martino sulle foto di Belen Rodriguez. Queste foto, però, hanno qualcosa in comune: sono tutti scatti dove compare il figlio Santiago. Nessun riavvicinamento quindi, solo la voglia di continuare a fare il papà, senza però avere un rapporto con la mamma.