Max Allegri al Napoli, Valter De Maggio: “Rappresenta possibilità molto concreta”

Ai microfoni della radio ufficiale della SSC Napoli è intervenuto Valter De Maggio, il quale ha parlato della possibilità di un un grande arrivo in casa azzurra, ovvero dell’allenatore Massimiliano Allegri.

“Occhio a Max Allegri. Allegri al Napoli è una possibilità molto concreta. C’è un doppio binario che porterebbe Allegri a Napoli. L’incastro è legato ad una sola squadra: il Real Madrid. Mi escludono totalmente e in modo categorico il ritorno di Allegri alla Juve“.

“Alla Juve pensano in modo concreto a Zinedine Zidane. Il piano B della Juve si chiama Simone Inzaghi. Allegri potrebbe essere il candidato numero per la panchina del Real Madrid se Zidane andrà via, ma se Simone Inzaghi non rinnova con la Lazio e decidesse di andare ad allenare la Juventus e Zidane restasse a Madrid o il Madrid dovesse fare un’altra scelta, si aprirebbe un mondo per Max Allegri al Napoli“.

Massimiliano Allegri, quindi, a sorpresa, il prossimo anno potrebbe sedere sulla panchina del Napoli per prendere il posto dell’ormai uscente Rino Gattuso.

Valter De Maggio ha infine concluso che “Allegri al Napoli è possibile se Zidane va alla Juventus e il Madrid non sceglierà Allegri o farà un’altra scelta. Se Zidane resta al Madrid e Inzaghi va alla Juventus, Allegri potrebbe venire a Napoli. Questi sono i due binari“.