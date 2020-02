Meadow Walker oggi, la figlia di Paul Walker 7 anni dopo la morte del padre

7 anni. 7 lunghi anni sono passati dalla tragedia che ha colpito i mondo del cinema e la famiglia Walker. Paul era noto soprattutto per il suo ruolo nella saga Fast and Furious. il suo tesoro più prezioso era la figlia, molto giovane all’epoca. Oggi questa è cresciuta, scopriamo insieme chi è Meadow Walker e com’é adesso.

IL LEGAME TRA PADRE E FIGLIA – Nata il 4 novembre 1998 a Nothern California negli Stati Uniti, la ragazza era ormai una quattordicenne quando accadde il dramma. Un incidente automobilistico, il padre era a bordo di una Porsche che a quanto pare soffriva di un difetto di fabbricazione. Per ricordarlo Meadow Walker gli dedica una fondazione con lo scopo di favorire le azioni filantropiche per aiutare le persone in difficoltà, l’ambiente e gli animali, così come il padre faceva. “[…] Ho voluto creare questa fondazione perché voglio condividere questo pezzo di me con gli altri, con il mondo intero e sono estremamente orgogliosa di lanciare la Paul Walker Foundation nel giorno del suo compleanno. Non potevo pensare a un modo migliore per festeggiare mio padre”. Questo dichiara la ragazza elogiando Paul, con il quale aveva un rapporto particolarmente forte, seppur i due non abbiano vissuto insieme per tanto tempo. Eppure il loro legame era indissolubile. Così lui descrive la figlia: “Non ho mai avuto nulla di simile in vita mia, sono sempre stato di passaggio, vivo da solo da quando avevo 16 anni.”

OGGI – Adesso la bella ragazza ha 20 anni e si è costruita una carriera nella moda. Parallelamente ha anche vinto la causa mossa contro Porsche per ottenere un risarcimento. Non conosciamo l’ammontare della somma, ma l’esito positivo rappresenta una piccola vittoria in nome del defunto Paul Walker. Sotto troverete una foto di Meadow Walker oggi.