Mediaset, Barbara D’Urso commenta la disavventura nel deserto

Barbara D’urso, nota conduttrice di canale 5, è volata a Dubai assieme ad un gruppo di amici per festeggiare il Capodanno. La regina di Mediaset, però, è rimasta coinvolta in un piccolo incidente che fortunatamente si è concluso con delle grandi risate.

LA VACANZA A DUBAI – La D’Urso, dopo aver dominato su tutti i programmi con degli ascolti record, ha deciso di rilassarsi con un gruppo di amici a Dubai e in occasione festeggiare il Capodanno. Tuttavia, la donna ha vissuto una piccola disavventura nel deserto.

PERSI NEL DESERTO – La conduttrice si trovava assieme a Jonathan Kashaninan, ex concorrente del Grande Fratello e opinionista televisivo, quando durante una gita nel deserto si è rotta la jeep su cui viaggiavano. Alla guida c’era proprio Jonathan quando la macchina si è guastata. La D’Urso ha spiegato che il fuoristrada ha smesso di funzionare a causa di una serie di accelerate e ha commentato così l’accaduto: “I miei figli devono sapere: è tutta colpa di questo cretino! È riuscito a rompere la macchina!”. Di tutta risposta Jonathan ha detto: “Dite pure ciao alla mamma, per un po’ non tornerà: siamo bloccati nel deserto!”.

Fortunatamente tutto è andato per il verso giusto e la coppia di amici è tornata a godersi la vacanza in totale relax.