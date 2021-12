Melissa Satta, come procede la love story con Mattia Rivetti? Lo rivela Juliana Moreira

Melissa Satta, ex velina, showgirl e conduttrice non ama particolarmente stare al centro del gossip e parlare della sua vita privata. Tanto tempo fa dichiarò che la sua storia con Kevin Prince Boateng era ufficialmente finita ma restava comunque la stima e un figlio che li legava, Maddox. Ad oggi, però, come procede la sua nuova love story?

Storia d’amore con Mattia Rivetti

Ad agosto, in piena estate, Melissa uscì allo scoperto con la sua nuova fiamma, l’imprenditore Mattia Rivetti. Attualmente non si sa quasi nulla su di lui poiché non ha nessuno un profilo Instagram da spulciare. La coppia sembrerebbe fare sul serio: stando a quanto riportava lo scorso settembre il settimanale Oggi, i due potrebbero presto avere un figlio.

Foto con Juliana Moreira

Juliana Moreira e Melissa Satta sono amiche da molto tempo poiché hanno fatto parte della stessa squadra di Antonio Ricci. La moglie di Edoardo Stoppa, infatti, ha pubblicato uno scatto di gruppo in cui compaiono proprio la sua amica Mellisa, Mattia Rivetti ma anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini.

La Satta ha condiviso la foto accompagnandolo con dei cuoricini. Come vi abbiamo anticipato, la showgirl non ama pubblicare momenti di vita quotidiana, se non sporadici. Pertanto lo scatto pubblicato dalla 39enne brasiliana indirettamente ci aggiorna su come stanno andando le cose tra lei e il compagno.

Come ha scritto Juliana, la foto risale alla scorsa settimana in occasione dei festeggiamenti di 20 anni di matrimonio di una coppia di amici.