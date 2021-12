Napoli, pronta la maschera per Osimhen: in campo a metà gennaio?

Buonissima notizia quella arrivata nelle ultime ore dal centro tecnico sportivo di Castel Volturno. Secondo quanto si apprende infatti, Victor Osimhen sarebbe tornato ad allenarsi in campo con una maschera protettiva provvisoria. Provvisoria perché quella definitiva dovrebbe arrivare martedì.

La settimana prossima dunque, Osimhen potrà tornare ad allenarsi in gruppo con una specifica protezione in carbonio. Presto comunque per parlare di ritorno in campo, ma il nigeriano potrebbe bruciare le tappe rispetto alla tabella di marcia stabilita dalla prognosi iniziale.

Il Napoli ovviamente ci andrà più cauto possibile, ma l’ok dei medici potrebbe arrivare a metà gennaio, in corrispondenza della gara di campionato tra il Napoli ed il Bologna. Non bisogna comunque dimenticare la Coppa d’Africa, con la Nigeria che potrebbe decidere ugualmente di convocare il proprio centravanti di riferimento.

Intanto Luciano Spalletti ha affermato a più riprese che il Napoli è competitivo anche con le numerosissime assenze, e che queste non devono costituire un alibi. A rimpiazzare Osimhen dunque vi saranno Dries Mertens e Andrea Petagna, che si stanno alternando spesso in questo periodo al fine di non far rimpiangere l’attaccante nigeriano.

E nell’aria vi è il big match che vedrà il Napoli sfidare il Milan a San Siro, in uno scontro diretto che promette spettacolo. La posta in gioco è altissima, soprattutto per un Napoli in cerca di riscatto.