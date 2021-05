Melissa Satta e Mattia Rivetti: continua la storia d’amore

Continua la storia di Melissa Satta con Mattia Rivetti. La ragazza ha rivelato che la sua vita sentimentale attualmente è molto riservata, anche se non è riuscite a sfuggire ai riflettori del magazine ”Oggi”. I due si incontrano spesso da qualche giorno. Pare però che stiano facendo sul serio, in quanto non si tratta di un semplice flirt, ma di una storia d’amore più importante.

Il settimanale ”Oggi”, ha beccato Melissa Satta con l’uomo a Venezia, mentre erano intenti a passeggiare insieme. Il motivo per il quale erano fuori era un evento nel quale hanno partecipato Marica Pellegrinelli, che è stata con Eros Ramazzotti e Fiammetta Cicogna. Infatti era il loro compleanno poiché sono nate entrambe il 17 maggio.

Mattia e Melissa insomma stanno facendo le cose pian piano. La Satta ha chiuso da poco il matrimonio con Boateng e vuole valutare se Rivetti è la persona giusta con il quale intraprendere questa nuova storia d’amore. La frequentazione per ora non si è interrotta, ma sta continuando, anzi si sta anche evolvendo.

IL RAPPORTO DI MELISSA SATTA E BOATENG – Attualmente i rapporti di Melissa Satta con Boateng sono civili. Per il bene del piccolo Maddox i due hanno scelto di rimanere in ottimi rapporti. Non si sa, però, per quale motivo si sono separato, tra l’altro una seconda volta. Insomma i dettagli della loro separazione sono molto privati.

LA PUNTUALIZZAZIONE DI MELISSA SATTA – Melissa Satta ci ha tenuto a ribadire che il suo nuovo fidanzato si chiama Mattia e non Matteo Rivetti, in quanto quest’ultimo e sposato e ha figlio e la Satta non vuole fraintendimenti.