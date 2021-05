Chiara Ferragni, collezione di costumi 2021: una foto fa scoppiare la polemica

A finire nuovamente al centro delle polemiche social è Chiara Ferragni. Questa volta, a far indignare una fetta degli utenti di Instagram è stata una delle immagini promozionali della summer collection 2021 dell’imprenditrice digitale.

PIOVONO POLEMICHE – Nonostante le varie critiche che spesso le sono state mosse, Chiara ha sempre risposto con il successo dei suoi lanci. L’ultima sua collezione riguarda dei costumi da bagno.

Tra le foto pubblicate dalla stessa influencer, spicca uno dei pezzi della collezione. Si tratta di un costume intero, tinta unica, a cui non manca l’iconico occhio azzurro, marchio di fabbrica del brand della Ferragni. Il prezzo? 150 euro, un prezzo per nulla da capogiro se messo in confronto ad altri costumi di altri rinomati marchi.

A far esplodere la polemica, quindi, è stato un altro gesto dell’imprenditrice. In occasione del lancio, sono state pubblicate delle foto promozionali anche sull’account ufficiale del brand di Chiara Ferragni. Tra le immagini, non è passata inosservata quella dove sono protagoniste due ragazze con indosso i costumi della linea. A far indignare qualche utente, è stata la prospettiva dello scatto, dove ad essere messi in evidenza non sono i capi, bensì le forme delle due modelle.

Non sono quindi mancati i commenti negativi come: “Complimenti per il cattivo gusto…esponiamo sempre la donna come oggetto”, “Che cattivo gusto” o una emoji del pollice all’ingiù, in segno di dissenso.