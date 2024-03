Melissa Satta, frecciatina per Berrettini? Il gesto social fa discutere

La tumultuosa rottura tra Melissa Satta e Matteo Berrettini continua a tenere banco, alimentando speculazioni e dibattiti su eventuali tradimenti o motivazioni non esplicitate. I social media, dove ogni dettaglio viene scrutato minuziosamente, aggiungono ulteriore pepe alla questione, con ogni contenuto analizzato fino ai suoi più sottili significati.

Il gesto di Melissa

Recentemente, una foto postata da Melissa Satta sulle sue Instagram stories ha scatenato un vero e proprio vespaio tra i fan. Nella foto, un magnifico cervo era accompagnato dalla scritta “Nuovi amici”. Mentre alcuni hanno interpretato questa immagine come una semplice condivisione della passione di Melissa per gli animali, altri hanno immediatamente intravisto un possibile significato più profondo, interpretando la presenza del cervo come un riferimento velato alle corna e quindi un’evidente frecciata all’ex Matteo Berrettini.

La pubblicazione della foto è stata ritenuta da alcuni un gesto ben orchestrato, avvenuto proprio mentre Berrettini si trovava impegnato nel torneo Atp Challenger 175 di Phoenix, dove è stato sconfitto da Nuno Borges. Altri hanno notato che il tennista è stato recentemente paparazzato in compagnia di Federica Lelli, ex di un noto cantante, un dettaglio che potrebbe non aver fatto piacere a Melissa Satta.

Tuttavia, non vi sono conferme ufficiali riguardo a un possibile riferimento diretto a Berrettini, e non si può escludere che Melissa abbia semplicemente condiviso la foto di un bellissimo cervo senza alcuna intenzione celata.