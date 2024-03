UeD, Lavinia Mauro ricoverata in ospedale: “Ho subito un intervento molto delicato”

Recentemente a finire al centro dell’attenzione social sono stati Lavinia Mauro e Alessio Corvino, amata coppia di UeD. Si vocifera, infatti, che tra i due ex protagonisti del Trono Classico ci sia aria di crisi.

Nelle ultime ore, inoltre, l’ex corteggiatrice è tornata sui social per aggiornare i suoi fan, rivelando di essersi dovuta assentare per motivi di salute. La ragazza, stando a quanto rivelato sui social, si sarebbe sottoposta a un intervento delicato.

“Ho subito un intervento molto delicato” – Attraverso le sue IG Stories, la Mauro ha deciso di rivelare ai fan un importante aggiornamento sulla sua vita privata. La ragazza, infatti, ha raccontato di essersi sottoposta ad un intervento piuttosto delicato, di cui ne parlerà prossimamente:

“Buondì gente. Oggi vi do un buongiorno un po’ differente. Ci tengo innanzitutto a dirvi che è andato tutto bene. Ho dovuto sottopormi ad un intervento delicato, magari più avanti vi racconterò di più…Sono state settimane intense e stressanti tra varie visite ma ora il peggio è passato. Va tutto bene. Sto bene. La ripresa sarà un po’ lenta per via dei punti e della zona trattata, ma tornerò più carica che mai!”.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla salute dell’ex volto di UeD, agli utenti non è sfuggito un dettaglio in particolare. Lavinia, infatti, non ha mai accennato ad Alessio, portando in molti a credere che tra i due sia successo qualcosa.