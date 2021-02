Melissa Satta, presunto flirt a Napoli: “Gira voce che abbia un corteggiatore appartenente al mondo calcistico”

Dopo la fine del movimento matrimonio con Kevin Prince Boateng, Melissa Satta è ufficialmente single. Ad annunciarlo è stata proprio la coppia tramite i loro social.

Stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, sono già iniziati a circolare i primi gossip. Secondo il giornale, Melissa starebbe ricevendo la corte da parte di un uomo noto nel mondo del calcio.

FLIRT IN CORSO – Da quanto riportato dal settimanale di Alberto Dandolo, in questi giorni la Satta ha trascorso alcuni giorni a Napoli. La donna ha infatti raggiunto un’amica per trascorrere un po’ di tempo insieme.

Ed è proprio nelle città partenopea che Melissa avrebbe attirato l’attenzione di un calciatore: “Sotto al Vesuvio gira voce però che la bella showgirl abbia un corteggiatore misterioso appartenente al mondo calcistico. Cederà alle sue lusinghe?”.

Al momento non è stata rivelata l’identità del misterioso corteggiatore. Da parte di Melissa Satta non è giunta alcuna conferma o smentita. Non resta altro quindi che attendere nuovi aggiornamenti.