GF Vip, fan organizzano una veglia funebre in onore di Lucas: interviene la polizia

Solo pochi giorni fa una delle protagoniste del GF Vip è stata colpita da un tragico lutto. Si è infatti spento a soli 26 anni Lucas, il fratello minore di Dayane Mello. Il ragazzo è rimasto vittima di un fatale incidente stradale che ha sconvolto tutti.

LA POLIZIA IRROMPE FUORI LE MURA – Durante la serata del 3 febbraio, i concorrenti hanno fatto volare in cielo una lanterna in onore di Lucas. In un insolito silenzio, gli inquilini della casa stanno cercando di dare tutto il loro affetto alla modella brasiliana.

Divenuta virale, la notizia è circolata sui vari social tanto che i fan hanno deciso di organizzare una veglia funebre fuori dalle mura di Cinecittà. La polizia è però dovuta intervenire, mettendo fine all’evento.

Nonostante l’intervento della polizia, dovuto all’assembramento creatosi fuori dalla casa più spiata d’Italia, lo staff di Dayane ha voluto ringraziare i fan per la loro vicinanza.

“Ragazzi vogliamo ringraziare immensamente le tantissime persone che si sono presentate fuori dalla casa del GF Vip per la veglia dedicata al fratello di Dayane” ha così esordito lo staff nella pagina Instagram. Proseguendo ha aggiunto: “Purtroppo le autorità hanno dovuto chiedere alle persone di tornare a casa a causa delle regole imposte dal Covid. In ogni caso grazie per ciò che avete fatto”.