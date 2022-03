Mercato, Ancelotti vuole Barella: 80 milioni sul piatto per convincere l’Inter

Non solo testa ai nuovi arrivi: Marotta valuta proposte anche in uscita

L’Inter, attualmente, è tutta testa al campionato, dato che sta vivendo un momento per niente facile dal punto di vista del rendimento in campo, con preziosi punti persi che avrebbero potuto far comodo in ottica della corsa scudetto.

Tuttavia, la dirigenza capitanata da Marotta e dal suo staff, già pensa ai futuri rinforzi che andranno a costruire la squadra della prossima stagione. Uno dei punti da rafforzare, senza dubbio è l’attacco.

Tuttavia, stando a quanto riportato dal quotidiano catalano El Nacional, l’Inter non si sta dedicando solo ai nuovi arrivi, poichè potrebbero presto arrivare offerte interessanti dal punto di vista economico per un calciatore di Inzaghi.

Carlo Ancelotti, infatti, avrebbe individuato in Nicolò Barella il giocatore perfetto per sostituire il tedesco Kroos, che ha appena spento 32 candeline e che si avvia lentamente alla parte conclusiva della sua carriera.

Secondo il quotidiano, il Real Madrid sarebbe pronto a soddisfare le richieste del club nerazzurro, arrivando a sborsare ben 80 milioni per il centrocampista campione d’Italia con l’Inter e d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini