Mercato – Cristina Cubero (Mundo Deportivo): “Il Barça ha autorizzato la Juve a trattare Arthur”

La nota giornalista in una recente intervista ha confermato i contatti tra Barcellona e Juventus per il centrocampista. Le parole

Si fanno sempre più insistenti le voci di mercato relative all’interesse della Juventus per Arthur, centrocampista brasiliano del Barcellona. Da giorni si parla di una trattativa tra i due club che comprenderebbe anche il cartellino di Miralem Pjanic, che a fine stagione potrebbe lasciare Torino.

Sull’affare è intervenuta la giornalista del quotidiano iberico Mundo Deportivo, Cristina Cubero. Ecco un estratto delle parole ai microfoni di Tuttojuve.com:

“Dalle notizie in nostro possesso sappiamo che il Barcellona ha autorizzato la Juventus a trattare Arthur e bisognerà vedere se il ragazzo sarà disposto a trasferirsi in Italia. I club sono d’accordo per intavolare questa trattativa, il calciatore poi è molto interessante e rispecchierebbe pienamente lo stile della società bianconera”.

Sul valore del cartellino: “Direi che attualmente il calciatore, in questo mercato, vale 35 milioni di euro. Più o meno che è la stessa cifra che aveva investito il Barcellona per acquistarlo. In questo momento, sappiamo che potrebbe rientrare nella trattativa il giocatore bianconero Pjanic”.

Sulla differenza di valutazioni: “In questo periodo storico un po’ complicato dal coronavirus, le valutazioni di mercato sono molto differenti dalla normalità. Sono due buonissimi giocatori, quest’anno Pjanic non sta disputando la sua miglior stagione. Potrebbe esser sceso, a mio parere, il valore del bosniaco”.