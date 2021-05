Mercato Juve – Dalla Spagna, McKennie si offre al Barcellona

Il centrocampista non rientra tra gli incedibili e potrebbe finire in Spagna

Tra i giocatori che maggiormente hanno convinto nel corso della stagione in casa Juventus c’è Weston McKennie, centrocampista arrivato nella scorsa estate dallo Schalke 04 e già riscattato dai bianconeri per una cifra vicina ai 18,5 milioni di euro, a cui andranno aggiunti i bonus che matureranno fino ad un massimo di altri 6,5 milioni.

Nonostante il buon rendimento, McKennie non rientra nella lista degli incedibili e, in caso di offerte importanti entro il prossimo 30 giugno, potrebbe essere ceduto per realizzare una plusvalenza e risanare il bilancio.

La Juve per lasciar andare il giocatore chiede almeno 30 milioni di euro o nel caso una contropartita con valore di mercato simile.

Stando a quanto riporta in Spagna Don Balòn, McKennie si sarebbe proposto al Barcellona, club nel quale militano i connazionali Dest e De la Fuente.

Juventus e Barcellona sono in ottimi rapporti e potrebbero mettere in piedi un’operazione vantaggiosa per entrambe, simile a quella che ha portato Pjanic in Spagna e Arthur in Italia.