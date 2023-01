Mercato Napoli – Si tenta il colpo a parametro zero

Il Napoli è da tempo ormai che tiene sott’occhio la situazione di Hirving Lozano che potrebbe lasciare la maglia azzurra a breve. In vista della possibile partenza, quindi, gli scout azzurri hanno un osservato speciale in osservazione.

L’erede del Chucky potrebbe essere Adama Traoré, centrocampista del Wolverhampton, che nonostante il pressing per il rinnovo, sembrerebbe alla ricerca di nuove esperienze.

Il centrocampista classe 1996 è in scadenza di contratto con il club inglese e rappresenta un’ottima occasione di mercato per il presidente De Laurentiis che potrebbe incassare dalla cessione ed acquistare a parametro zero con una base di ingaggio di 2,5 milioni più bonus per arrivare a 3.

La conferma dell’interesse azzurro arriva anche dai microfoni di Sportitalia secondo cui il Napoli sta lavorando concretamente al colpo a parametro zero. L’apertura al club partenopeo c’è stata anche da parte del giocatore, resta da capire come evolverà la situazione nelle ultime ore di calciomercato.