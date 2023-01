Mercato Napoli – Zielinski in uscita: i possibili sostituti

Il Napoli nell’avvio di stagione ha ottenuto ottimi risultati sia in Serie A che in campo internazionale. Di fatti, ha concluso la prima parte di campionato con ben otto punti di vantaggio sulla seconda in classifica e qualificandosi agli ottavi di Champions League.

Come ha più volte fatto sapere il ds Giuntoli, la dirigenza non ha intenzione di stravolgere la rosa nella prossima sessione di mercato. L’obiettivo è quello di cercare di non alterare gli equilibri in vista della seconda parte di campionato.

Lo stesso, però, non vale per la sessione estiva dove potrebbero essere riviste alcune situazioni. E’ proprio a giugno, infatti, che potrebbe essere conclusa la cessione di Piotr Zielinski. Se il polacco non rinnovasse finirebbe sul mercato in quanto il Napoli sembra non avere più intenzione di portare a scadenza i propri calciatori, come già successo per Insigne e Mertens.

I possibili sostituti? Il Napoli sta vagliando varie opzioni ma sembra molto vicino alla conclusione del colpo Ounahi, il centrocampista marocchino, classe 2000, considerato uno delle rivelazioni del mondiale in Qatar.

Altro profilo interessante per gli azzurri è quello di Lazar Samardzic. l prezzo fissato dai friulani è di circa 25 milioni di euro ma non è ancora chiaro se il presidente De Laurentiis voglia davvero concludere l’affare in vista dell’estate 2023.