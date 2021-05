Uomini e Donne, lo sfogo di Giulia D’Urso dopo il caos Lukaku: “Non sono stata io a fare la spia”

“NON ho mai chiamato per denunciare alcuna festa. Ma mi fa schifo pensare che vivo in un mondo in cui per una str… ta inventata da non so chi – adesso denuncerò chi è stato – da stamattina vengo massacrata in questo modo. Massacrata per una cosa che non ho fatto. Da stamattina mi massacra gente che non sa, non ha prove, che mi augura la morte, mi dà dell’infame, mi dice che per due followers ho fatto questo casino. Ora denuncio i giornalisti che hanno fatto il mio nome”.