Mertens-Inter, c’è dietro una strategia di ADL? Fedele: “Ho una notizia clamorosa sul belga”

In questi giorni il calciomercato è ritornato a farsi sentire prepotentemente. In particolare, la SSC Napoli è in primo piano per la questione Dries Mertens e il suo possibile passaggio all’Inter. Secondo le indiscrezioni dei maggiori quotidiani italiani, infatti, il giocatore sarebbe ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra.

Come appreso dall’edizione di Repubblica, infatti, il giocatore avrebbe accettato un contratto biennale offerto dal club nerazzurro e, quindi, questi saranno le ultime settimane con la maglia del Napoli dopo sette anni di passione. Fondamentale sarebbe stato l’amico Romelu Lukaku.

Tuttavia, il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Rino Gattuso non si sarebbero ancora del tutto rassegnati. In particolare, infatti, il mister avrebbe chiesto più volte la conferma di Mertens e la starebbe ancora aspettando. Il tutto potrebbe anche essere una ‘strategia’ di Aurelio De Laurentiis che lo porterebbe, alla fine, ad accettare gli azzurri con un offerta superiore a quella dei nerazzurri proprio sul filo del gong.

Ai microfoni di Il Bello del Calcio è intervenuto Enrico Fedele il quale ha parlato anche della situazione Mertens. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Su Mertens ho una notizia davvero clamorosa. Non è vero che andrà all’Inter e che ci sarebbe già stato uno scambio di documenti. Tutto questo è falso!“

Fedele ha concluso: “Gennaro Gattuso ha fatto una richiesta al presidente De Laurentiis. Lo ha pregato: “Presidente, dammi anche 200.000 € in meno sul contratto, ma non vendermi Mertens’. Quella di Gattuso è stata una supplica”. Quindi, il trasferimento di Mertens non è ancora definito e si spera in un rilancio all’ultimo minuto per superare l’offerta di Zhang.